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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بحضور كامل العدد.. رامى جمال يشعل حفل مركز المنارة (صور)

السبت 03/أبريل/2021 - 12:44 ص
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حسن أمين - تصوير: محمود عبد الناصر
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أحيا النجم رامي جمال ختام الليلة الثانية لموسم حفلات الربيع الذي يقام بساحة مركز المنارة للمؤتمرات بحضور كامل العدد من الشباب من مختلف الجنسيات العربية وسط إجراءات احترازية مشددة من الإلتزام بارتداء الكمامات واستخدام الكحول الطبي.

وصعد "رامي" على خشبة المسرح بأغنية "بقالي سنين" وسط هتافات الإعجاب وحرص بعدها على تحية الجمهور، قائلا: "وحشتوني ووحشتني الحفلات"، ثم قدم أغنية "اتفضل أمشي" التي نزل خلالها من على خشبة المسرح لتقديمها وسط الجمهور ثم صعد بعدها لعدم تكدس المعجبين.

كما قدم "رامي" عدد كبير من أغانيه المميزة منها "ليالينا"، و"سقف" و"مش كداب"، و"فترة مش سهلة"، و"اوعدينى"، و"مش بمزاجك"، و"قدامي"، و"سهرانالك عيوني"، وغيرها ممن طالب بها الجمهور.

وكانت مفاجأة الحفل فقرة قدم "رامي" خلالها أغنية "أوعديني" مع المطرب أحمد جمال الذي توافق يوم ميلاده مع الحفل؛ لذا قام "رامي" بمشاركة الجمهور غناء "هابي بيرثداي".

كما قدم "رامي "دويتو "فترة مش سهلة" مع المطرب الشاب إسلام عرفة ونالت إعجاب الجميع.

الحفل تميز بتجهيزات لايف بمواصفات عالمية وهو ضمن موسم حفلات الربيع التي التي ينظمها الثلاثي إسلام عرفة ومحيي الأشموني وعمر الأشموني والتي انطلقت منذ أسبوع ويختتم آخر حفلات الربيع الموسيقار العالمي عمر خيرت يوم الجمعه القادمة.
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال
حفل رامى جمال

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