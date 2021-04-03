فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

حقق فريق شباب بلوزداد الجزائري انتصارا ثمينا على ضيفه مازيمبي الكونغولي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب (5 جويلية 1962)، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.وسجل ثنائية شباب بلوزداد كل من: أمير سعيود في الدقيقة 84، ويوسف بشو في الدقيقة 86.الفوز رفع رصيد بلوزداد إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد مازيمبي عند نقطتين في المركز الأخير، ويتصدر صن دوانز الجنوب أفريقي المجموعة برصيد 13 نقطة، ونجح منذ الجولة الماضية في حسم تأهله إلي الدور ربع النهائي، فيما يتواجد الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.وستحسم الجولة السادسة والأخيرة المتأهل الثاني رفقة صن دوانز، حيث سيلعب مازيمبي مع الهلال السوداني، وبلوزداد مع صن دوانز، وذلك يوم الجمعة المقبل.