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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. افتتاح العرض المسرحى أحلام شتوية بمسرح الشمس فى الحديقة الدولية

السبت 03/أبريل/2021 - 12:07 ص
أحلام شتوية
أحلام شتوية
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يفتتح رئيس البيت الفني للمسرح المخرج إسماعيل مختار العرض المسرحي الجديد (أحلام شتوية) لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح، في السابعة مساء غد الأحد.

مسرحية (أحلام شتوية) عبارة عن مشروع مسرحي لـ 6 عروض مسرحية تقدم على مدار شهر، تقدم الفرقة كل 10 أيام عرضين، باستخدام أسلوب (فيلمسرح) الذي يمزج بين المسرح وأفلام الرسوم المتحركة، والعروض الستة من تأليف وأشعار محمد عبدالحافظ ناصف وإخراج يوسف أبو زيد.

وقالت الفنانة وفاء الحكيم مدير عام فرقة (الشمس) والمشرف العام على المشروع إن أسلوب العروض الستة يعتمد على أسلوب (الفيلمسرح) الذي يمزج بين فيلم الرسوم المتحركة والمشاهد المسرحية الحية، ويقدمان معا على المسرح، وتم عمل أفلام الرسوم المتحركة من لوحات أطفال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد قراءة قصص "ناصف" الذي حولها لـ (فليمسرح) وباستخدام تقنيات التحريك.

الجدير بالذكر أنه وصل عدد لوحات الأطفال المستخدمة إلى ١٨٠٠ لوحة.

يذكر أن العرضين الأولين ضمن المشروع هما (حقول القراميط) و(ملك الشتاء) تأليف وأشعار محمد ناصف، وبطولة عمرو عادل، ومادونا، وميري مجدي، وأشرقت، ونادين، وسيف محمد، وهالة فكري، وفناني فرقة (مسرح الشمس)، موسيقى وألحان وائل عوض، تصميم استعراضات ميدو آدم، ديكور نهاد السيد، تصميم كريم ضاحي، أشرف على رسوم الأطفال والدعاية غادة شلبي وبسنت طارق، فيديو كريم شلبي ومصطفى يونس، إخراج يوسف أبو زيد.

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