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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الشافعى: مدينة الذهب لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد ككل

السبت 03/أبريل/2021 - 12:05 ص
الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي
علا العلاف
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أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الأقتصادي، أن المدن الصناعية الجديدة، سواء لصناعة الذهب أو أي من القطاعات الإنتاجية الأخرى، لها انعكاسات على الاقتصاد ككل، لما لها من دور في توفير الإنتاج للسوق المحلي وإمكانية تصدير الذهب في صورته المشغولة، لذلك يجب الاهتمام بالتوسع في المدن الجديدة.

وقال "الشافعي"، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك اهتمامًا واضحًا من الحكومة، ممثلة فى رئاسة الوزراء، بملف الصناعة المصرية، وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا فى اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات وتخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، وإنشاء المدن الصناعية الجديدة ومنها مدينة الذهب.

وأوضح الخبير الأقتصادي، أنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادي فإن الصناعة والتصدير يشهدان ارتفاعًا فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12 %، ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوة، إلا أن الاهتمام بالقطاع الصناعى والتصديرى أصبح ملفًا دائمًا على مائدة الحكومة، ويسعى للتغلب على تداعيات فيروس كورونا، وتصدير الذهب يجب أن يحظى باهتمام كبير.

واعتقد الشافعي أن الصناعة الوطنية والتصدير هنا عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.

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