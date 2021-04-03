إعادة فتح مبنى الكونجرس بعد إغلاقه إثر هجوم شنه مسلح

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه تمت إعادة فتح مبنى الكونجرس الأمريكي بعد الإغلاق الذي شهده إثر هجوم شنه مسلح.وأضافت الشبكة أن مكبرات الصوت نبهت الموظفين في مبنى الكونجرس منذ قليل إلى أن "الإغلاق بسبب التهديد الخارجي قد انتهى، استمروا في اتباع توجيهات الشرطة".وكانت شرطة الكونجرس الأمريكي، (الكابيتول)، قد أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة أنه تم إغلاق مجمع الكونجرس إثر وجود تهديد أمني خارجي بعدما اقتحم مسلح المجمع وأصيب شرطي وتوفي آخر في وقت لاحق.