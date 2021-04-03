مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من لوكسمبورج (صور)

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة "luxair" القادمة من مدينة لوكسمبورج وعلى متنها ١٣٨ سائحا، حيث من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلة أسبوعيا إلى مطار الغردقة.هذا وقد تم فحص شهادة تحليل "pcr" التي يحملها ركاب الرحلة وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل "pcr" وكذلك تم إنهاء إجراءات الوصول وتقديم كافة التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا.كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود والترحاب مع الإلتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين.