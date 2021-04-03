رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاتدرائية تضئ باللون الأزرق دعما مع مرض التوحد

السبت 03/أبريل/2021 - 02:23 ص
الكاتدرائية المرقسية
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
مونيكا جرجس
طباعة
أضاءت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، باللون الأزرق دعمًا لليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، تضامنًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع مرضى التوحد ولنشر الوعي في المجتمع بطبيعة مرضهم.

والتوحد هو حالة عصبية مدى الحياة تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، ويشير مصطلح التوحد إلى مجموعة من الخصائص، كما أنه من شأن تقديم الدعم المناسب لهذا الاختلاف العصبي والتكيف معه وقبوله أن يتيح للمصابين به التمتع بتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.

ويتميز مريض التوحد بشكل رئيسي بتفاعلاته الاجتماعية الفريدة، والطرق غير الاعتيادية للتعلم، والاهتمام البالغ بمواضيع محددة، والميل إلى الأعمال الروتينية، ومواجهة صعوبات في مجال الاتصالات التقليدية، واتباع طرق معينة لمعالجة المعلومات الحسية، ويعتبر معدل التوحد في جميع مناطق العالم مرتفعًا ويترتب على عدم فهمه تأثير هائل على الأفراد المصابين به والأسر ومجتمعاتهم المحلية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

حكاية «فتاة الهرم».. حاول صديقها معاشرتها بالقوة فمزقت جسده بالطعنات


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

إبراهيم أكبر الآباء المؤسسين.. متى ظهر اليهود فى مصر لأول مرة؟

الخميس.. طارق إمام ضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية

قريبًا.. صدور «معجم أعلام النساء الفلسطينيات» لـ غريد الشيخ محمد

«الجعران المجنح».. تعرف على سر شعار المركبات الخاصة بنقل المومياوات