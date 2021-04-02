برلماني: تجاهل أسامة هيكل لمجلس النواب يستوجب سحب الثقة منه

قال عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن هناك حالة غضب شديدة من النواب تجاه وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، لعدم تلبيته لدعوة مجلس النواب للرد على تقرير لجنة الإعلام التي رصدت عددا كبيرا من المخالفات.وأضاف لـ(الدستور)، "منح البرلمان وزير الإعلام مهلة ٤٥ يوما للحضور للمجلس وانتهت واستمر الوزير في التسويف والتأجيل وهو ما يعتبره البرلمان "عدم تقدير"، مرجحا أن يستخدم النواب أدواتهم الرقابية في سحب الثقة منه خاصة بعدما تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب ضده الأسبوع الماضي ومن المرجح أن يناقشه المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.