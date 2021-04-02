مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وأخرى كارو بقرية العوامر التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز إيتاي البارود، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى كارو بقرية العوامر بدائرة المركز.وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم كل من:" طارق زكريا رشاد، 32 عاما، نادرين طلعت زكريا، 3 سنوات، رضا صلاح إبراهيم، 32 عاما"، ووفاة "جمالات عبدالحميد مرسى" 65 عاما وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم.وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.