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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أسامة هيكل يراوغ.. وكيل إعلام البرلمان: المجلس يتجه لسحب الثقة منه

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:49 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى لوزير الدولة للإعلام، معلنا أنه سيتم إخطار الحكومة بالموعد.


وقال الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام أساء التقدير لرفضه تلبية استدعاء مجلس النواب له للمرة الثانية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن النواب أصابتهم حالة من الذهول بعد اعتذار وزير الإعلام عن عدم الحضور، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الوزير مراوغة سياسية.

وتساءل عن أسباب هروب وزير الإعلام من استدعاء مجلس النواب؟.

وتابع: «تعلمت من الدكتور أسامة هيكل درسًا قاسيًا وهو أن المسئول لا بد أن يحترم الأمانة التي منحها الشعب له»، مشيرًا إلى أن المجلس يتجه الآن لسحب الثقة من الوزير.

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