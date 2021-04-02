«رضوان»: الحكومة جادة في دعم الصناعة المحلية

قال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة المحاريث والهندسة، إن الحكومة جادة دعم الصناعة المحلية.وأضاف «رضوان» في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك العديد من من المبادرات التي أطلقتها الدولة في إطار العمل على دعم الصناعة المحلية في إطار دعم الاقتصاد لتلاشي الأثار السلبية لكورونا.وأكد أن التنمية الصناعية حاليا في ازدهار في ظل دعم الدولة لتعميق التصنيع المحلي لعدد من المنتجات الاستراتيجية الهامة.