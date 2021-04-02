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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:14 م
تنظيم قوافل طبية
تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط
حسام فهمي
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وأوضحت أن هناك ٥ قرى مستهدفة بخطة شهر أبريل القادم بعدد ٤ مراكز بالمحافظة، إذ تم عقد قافلة طبية بقرية كفر سعد البلد التابعة لمركز ومدينة كفر سعد يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، كما تتضمن الخطة أيضًا عقد قافلة بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ يومي الأربعاء والخميس (٨،٧ أبريل ٢٠٢١) وأخرى بقرية أبو جريدة بمركز فارسكور يومي الأربعاء والخميس الموافقين (١٥،١٤ أبريل المقبل).

كما من المقرر تنفيذ قافلة بقرية البستان بمركز دمياط يومي الأربعاء والخميس (٢٢،٢١ أبريل)، وأخيرًا قافلة بقرية العباسية بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس (٢٩،٢٨ أبريل ٢٠٢١).

ونوهت المحافظ بأن القوافل تأتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أنها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لإجراء الفحوصات الكاملة بالتحاليل والأشعة، كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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