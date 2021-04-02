تعرف على أسعار البلح قبل حلول رمضان
الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:10 م
دعاء أبو العزمطباعة
قال عبد الحميد بركات تاجر بأحد أسواق العطارة، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار البلح قبل حلول شهر رمضان.
وأضاف «بركات» في تصريحات لـ«الدستور» أن سعر البلح شامية بـ6 - 8 جنيهات للكيلو وسجل سعر البلح مركابي بـ5 – 11 جنيها، وسجل سعر بلح إبريمي بـ4 – 6 جنيهات.
فيما سجل سعر بلح أبيض غزال بـ7-15 جنيها للكيلو وسجل سعر بلح عينات بـ7-15 جنيها وسجل سعر بلح البان بـ8 – 17 جنيها، وسجل سعر بلح وردة بـ 8-17 جنيها، وسجل سعر بلح برتموتة بـ 8-18 جنيها، فيما سجل سعر البلح أسواني بـ6-14 جنيها، وسجل سعر البلح سكوتي بـ 8-18 جنيه، وسجل سعر البلح جنديلة بـ8-18 جنيها.
وأضاف «بركات» في تصريحات لـ«الدستور» أن سعر البلح شامية بـ6 - 8 جنيهات للكيلو وسجل سعر البلح مركابي بـ5 – 11 جنيها، وسجل سعر بلح إبريمي بـ4 – 6 جنيهات.
فيما سجل سعر بلح أبيض غزال بـ7-15 جنيها للكيلو وسجل سعر بلح عينات بـ7-15 جنيها وسجل سعر بلح البان بـ8 – 17 جنيها، وسجل سعر بلح وردة بـ 8-17 جنيها، وسجل سعر بلح برتموتة بـ 8-18 جنيها، فيما سجل سعر البلح أسواني بـ6-14 جنيها، وسجل سعر البلح سكوتي بـ 8-18 جنيه، وسجل سعر البلح جنديلة بـ8-18 جنيها.