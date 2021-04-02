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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«فريق التحدى» ذوى الهمم يشاركون فى صناعة هدايا وفوانيس رمضان بالجيزة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:03 م
صناعة هدايا وفوانيس
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
حسام عسل
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مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك يستعد المصريون في مختلف أنحاء الجمهورية له لاستقباله بتزيين الشوارع وشراء الألعاب للأطفال والحلوى والتمور ابتهاجا بقدوم شهر الخير وكان لذوي الهمم نصيبًا في المشاركة في إعداد ألعاب وزينة الشهر الفضيل حيث قام عدد من فريق التحدي بمحافظة الجيزة بصناعة فوانيس والعاب بدقة متناهية.

قالت إيمان كمال مديرة فريق التحدي لذوي الإحتياجات الخاصة إنه، من منطلق دمج ذوي الهمم في المجمع ومشاركتهم في المناسبات الاجتماعية والدينية قامت بدعوة أحد المتخصصين في مجال صناعة فوانيس وزينة رمضان والألعاب لتنظيم ورش لتعليمهم الحرفة وكسبهم مهارات جديدة حيث تدربوا في الفترات الماضية على صناعتها واتقنوها وبالفعل قاموا بإنتاج قطع بجودة عالية.

وأضافت أنها تقوم بمساعدتهم بعرض أعمالهم للبيع ليشعروا بثمرة جهدهم وأنهم بالتأكيد فعالون في المجتمع وتسيطر عليهم حالة من السعادة والفرح عندما تخرج أعمالهم للنور ويقبل عليها الزبائن، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس الأول بل أنها تحرص على مشاركتهم في كافة المناسبات وتكسبهم مهارة جديدة ففي رمضان الماضي كانوا ينتجون العاب بسيطة وقاموا بتطوير أعمالهم بشكل ملحوظ هذا العام.
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان
صناعة هدايا وفوانيس رمضان

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