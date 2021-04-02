اختتام زيارة الشباب المشاركين بمشروع أهل مصر لمتحف النوبة (صور)

اختتم الشباب المشاركين في الملتقى السابع للشباب "مشروع أهل مصر" زيارتهم لمتحف النوبة، أحدى المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان.وجاء ذلك في إطار الدور التنويري والثقافي لمتحف النوبة.وتأتي زيارة المتحف النوبي ضمن المناطق الأثرية والسياحية التي تتضمنها فعاليات الملتقى السابع للشباب "مشروع أهل مصر" بمحافظة أسوان، خلال الفترة من 26 مارس الماضي وحتى اليوم الموفق 2 أبريل الجاري.الجدير بالذكر أن بناء على توجيهات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، وافقت الدكتورة إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة، على منح تصريح لزيارة 110 فرد للمتحف مجانًا من المشاركين في الملتقى السابع للشباب (مشروع أهل مصر).