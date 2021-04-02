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محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زعم تفوق الإعلام الإثيوبي على المصري.. تقرير يفضح أخطاء أسامة هيكل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:05 م
اسامة هيكل
اسامة هيكل
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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى لوزير الدولة للإعلام، معلنا أنه سيتم إخطار الحكومة بالموعد، وتابع قائلا: "عملا بحكم الفقرة من المادة 277 من اللائحة ترفع الجلسة للانعقاد فى موعد لاحق وسأخطركم بموعد انعقادها".

وكشف تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بشأن أسامة هيكل، عن وجود قصور إعلامي فى إبراز إنجازات الدولة المصرية التى تحققت على أرض الواقع، منوها الى أخطاء وتصريحات وزير الدولة للإعلام، التى زعم فيها تفوق الإعلام الإثيوبى على الإعلام المصرى، أثناء مفاوضات سد النهضة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعد تقصيرا فى الأداء من جانب الوزارة والوزير يتعين مسائلته على هذا التصريح.
ورصدت اللجنة فى تقريرها غياب دور وزير الدولة للإعلام ، فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفى مكافحة المخدرات، ونشر الوعى الوطنى ومواجهة الشائعات، فضلا عن التباطؤ فى توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثا.

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