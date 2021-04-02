رفض أهله تسلمه.. الإدريسي وكبار «دراو» يشيعون جثمان شاب قتل في ظروف غامضة

شهدت قرية دار السلام بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، حالة من الحزن والأسى، بعد وفاة شاب من أهالي القرية في ظروف غامضة، حيث إنه بعد تغيبه لـ12 يومًا، عثروا على جثته مصادفة في مصرف بنجع الغابة.وكشف أحد شهود العيان بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، أن أهالي الشاب رفضوا استلام جثمان نجلهم بعد وفاته في ظروف غامضة، والعثور على جثمانه مقتولًا دون معرفة السبب ولم يتم ضبط الجاني حتى الوقت الحالي، نظرًا لأنهم ينتظرون أن يعود حقه.وأضاف لـ''الدستور'' أن جثمان السيد الإدريسي، رئيس الرابطة العالمية للسادة الأدارسة، وكبار القرية، تسلموا الجثمان بعد صدور تصريح الدفن من النيابة العامة، وتم تشيع جثمانه إلى مثواه الأخير مباشرة، مشيرًا إلى أن الجثة كانت ملامحها شبه متغيرة تمامًا نظرًا لأنها كانت في مياه المصرف لمده أيام، وكانت رائحتها نفاذة إثر إلقاءه في المياه وتركه.وكانت قد قررت النيابة العامة بمدينة دراو التابعة لمحافظة أسوان، أمس الخميس، التصريح بدفن الشاب المتوفي في ظروف غامضة إثر العثور على جثته بعد 12 يومًا من تغيبه، ملقاة داخل مصرف بنجع الغابة بقرية دار السلام بنفس المركز.تلقى مركز شرطة دراو إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى «محمد. خ. ح» يبلغ من العمر ٢٥ عامًا ملقاة داخل مصرف بنجع الغابة بقرية دار السلام بنفس المركز، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.وكان قد حررت أسرة الشاب المتوفي محضرا بتغيبه منذ حوالي 10 أيام رقم 813 لسنة 2021 إداري دراو.