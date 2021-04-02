إضاءة مبنى «تضامن قنا» بالأزرق احتفالًا بيوم التوعية بطيف التوحد

أعلن الدكتور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن في قنا، عن إضاءة مبنى المديرية ومركز الحكيم الشامل، باللون الأزرق، مساء اليوم الجمعة، 2 أبريل احتفالًا من المحافظة باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد.وأضاف الباز في تصريحات صحفية، أن الإضاءة سوف تستمر ليلة الجمعة فقط لتذكير المواطنين باليوم العالمي لمرضى التوحد في قنا وتقبلهم في المجتمع بأدوارهم التي لا تقل أهمية عن دور أي إنسان سليم.