تكريم العاملين المميزين والشرطة بمطار طور سيناء.. (صور)

كرم اللواء جوي محمد إبراهيم سالم، مدير مطار طور سيناء الدولي بمحافظة جنوب سيناء، عددًا من العاملين بالمطار؛ نظرًا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم بكافة القطاعات والإدارات والجهات الشرطية والمعنية بالمطار، وذلك في إطار توجهيات مسولي وزارة الطيران المدني على ضرورة الإهتمام بالعنصر البشري لما يعود بالنفع على منظومة الطيران المدني المصري.وقدم مدير مطار طور سيناء شهادات شكر وتقدير للعاملين بالمطار وكذلك الجهات الشرطية والملاحة الجوية والأرصاد على المجهودات المبذولة من جهد خلال عام كامل في تطوير ورفع كفاءة المطار وقد تم تتويج المطار بزيارة وزير الطيران، والذي أثنى على المظهر المشرف الذي ظهر به المطار.