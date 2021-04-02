لقاء جماهيري لمسؤولي مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية

عقد المهندس محمد ربيع المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، والمحاسب مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء، لقاء جماهيريا في قريتي كفر دنشواي وكفر حجازي للاطلاع والوقوف على أهم متطلبات القرى في إطار الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالوحدة المحلية لزاوية الناعورة المكونة من 6 قرى.ونظم اللقاء عدد من شباب ومنسقي المبادرة بالقرى بحضور عدد من أهالي القرى وتم تقديم المقترحات والطلبات المقدمة من أهالي القريتين التابعة للوحدة المحلية وُممثليها من الشباب المتطوع في المبادرة، وقد تم عرض الطلبات والمقترحات من كل قرية على حدى والتى تهدف إلى إدراجها داخل مبادرة حياة كريمة والعمل على تنفيذها كما تم التناقش خلال اللقاء الجماهيري حول طبيعة المبادرة الرئاسية ومشروع سكن كريم وتوضيح كافة الأسئلة المُقدمة من أهالي القرى الذين أعربوا عن فرحتهم بالمبادرة وتقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة.وعلى صعيد متصل، تابع محاسب مجدي رياض اليوم الجمعة خلال الفترة الصباحية الأعمال الميدانية بمدينة الشهداء وأحيائها الثلاثة والقرى التابعة لها حيث تابع خلالها أعمال استكمال أعمال الرصف بطريق النصر جسر المشروع، وشارك باللقاء علاء جعفر عضو مجلس النواب، ومحمود فريد عضو الشيوخ بالمركز.