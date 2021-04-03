قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

في الفترة التي تستعد مستشفيات العزل لاستقبال موجة ثالثة من جائحة كورونا، بجانب الأعراض الجديدة التي تتشابه بالإنفلونزا الطبيعية وأمراض الحساسية، ما جعل الأطقم الطبية تبحث عن حل آخر للسيطرة على انتقال العدوى، وإرشاد المرضى للعزل المنزلي لحين التأكد من نتائج المسحات الطبية.بدأت بعض المستشفيات في توفير المسحات بالمجان، حفاظًا على أرواح المواطنين، ومحاولة للسيطرة على انتشار المرض، وتوفير النفقات المالية على من يصعب عليهم الأمر، بعد إعلان معامل وزارة الصحة عن إجراء التحاليل الطبية الخاصة بكورونا، بتكلفة ١٢٥٠ جنيهًا للمصريين و١٠٠ دولار للأجنبي.تواصلنا في السطور التالية من التقرير، مع هند القاضي، فنية تحاليل طبية داخل مستشفى حميات أشمون بمحافظة المنوفية، لتوضح خلال حديثها مع "الدستور"، كيفية التعامل مع المرضى الوافدين إلى المستشفى خلال الفترة الحالية، قائلة: "الدكاترة بيتعاملوا مع كل الحالات على إنها إيجابي، حتى لو اشتباه فقط".وأشارت "هند" إلى الجهود التي يبذلها الطاقم الطبي لتوفير جميع سبل الوقاية للمرضى بشكل آمن، فرحلة المريض بالفيروس تبدأ داخل المستشفى من غرفة الاستقبال، وصولًا إلى الطبيب الذي يتم عرضهم عليه من أجل تشخيص الحالة، ثم التوجه إلى المعمل التحاليل لأخذ عينة من المريض، وتحليلها ثم الانتظار لمدة نصف ساعة حتى تظهر النتائج، التي يتم على أساسها تحديد آليات التعامل مع المريض.لاسيما الدور الذي تلعبه وزارة الصحة والسكان في توفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة داخل مستشفيات العزل، بدءًا من الملابس الوقائية جميعها كالقفازات المخصصة للتعامل مع المرضى، وصولًا للأجهزة المخصصة لإجراء المسحات الطبية، والأدوات المعتمدة للتعامل مع الحالات خلال مرحلة أخذ العينات، ووضعها داخل الثلاجات الخاصة بالتخزين.وتحدثت "هند" عن مجانية المسحات الطبية التي يتم إجراؤها للمرضى داخل المستشفى، قائلة: "احنا مش المستشفى الوحيدة اللي بتعمل كدا، كل المستشفيات دلوقتي بتحاول تطمن المرضى على قد ما تقدر في توفير المسحات ليهم بشكل سريع وبدون مقابل"، موضحة في نهاية حديثها أن جميع التحاليل الطبية يتم توفيرها بالمجان، وفقًا لقرارات وزارة الصحة والسكان.وبالتواصل مع الطبيب ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أكد خلال حديثه مع "الدستور"، أن الأطباء داخل مستشفيات العزل أصبحوا لا ينتظرون نتيجة التحاليل الطبية منذ وقت قصير، بسبب التوافد الكبير من قبل الحالات المصابة بفيروس كورونا، فقد تخصصوا بشكل أكبر في تشخيص المرض دون مسحة أو تحاليل طبية.قال أيضًا: "الموجة الأولى من الجائحة أعطتنا خبرة جيدة في التعامل مع تشخيص الحالات من خلال الأعراض الظاهرية فقط، والتي أصبحت متعارف عنها بشكل أكبر في الفترة الحالية، لتصل إلى أمراض الحساسية والجهاز الهضمي.تحدث الطبيب عن توفير المسحات داخل المستشفيات الحكومية بالمجان، قائلًا: "تحليل pcr سعره معروف في المعامل، لكن المسحات المبدئية في المستشفيات بتتوفر بالمجان للمرضى"، شارحًا أن هذه المسحات هي ما تكشف حقيقة الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، وأشار إلى ضرورة إجراء التحاليل لتحديد شدة الإصابة ومدى انتشار المرض.