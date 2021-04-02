خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

لكل الدول للتوصل لاتفاق مرض وملزم قانونيا، لافتا إلى أن العلاقات مع الدول الثلاث جيدة.



ونفى وزير الري بدولة جنوب السودان أيضا، ما تداولته الجزيرة ويروج له الإعلام الإثيوبي بشأن الموافقة على التوقيع على الاتفاق الإطاري للدول الثلاث بمجرد تشكيل برلمان جنوب السودان، ويتم الآن دراسة الموقف فقط دون إبداء للرأي حتى الآن.

نفى مناو بيتر، وزير الموارد المائية و الري بدولة جنوب السودان، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول دعمه لموقف إثيوبيا في بناء سد النهضة بالشكل الحالي.وقال مناو في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن موقف جنوب السودان واضح من الأطراف الثلاثة وهو ضرورة التوصل لاتفاق مرض وملزم في ملء وتشغيل سد النهضة انطلاقا من مبادئ القانون الدولي الذي يحكم المياه.وشدد على أن هناك 4 مبادئ أساسية للقانون الدولي تحكم المياه، أولها هو الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة عبر الدول، والمبدأ الثاني هو عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى المشتركة في المورد المائية، والمبدأ الثالث هو الإخطار المسبق من قبل الدولة التي تنشئ المشروع، والمبدأ الرابع هو التسوية السلمية لأي نزاع حول المياه.وشدد على أن جنوب السودان دعا مصر لحل عادل ومرض وملزم للأطراف الثلاثة، مؤكدا أن مصر والسودان غير رافضين للمشروع في حد ذاته، لأن المشروع قائم بالفعل، لكن النقطة الخلافية هي كيفية الملء والتشغيل وتحقيق شرط عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى.وأكد أن الاتحاد الإفريقي شعاره هو الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقي وهو يتولي الآن الوساطة بدعم من أميركا والاتحاد الأوروبي.واختتم حديثه بأن التصعيد الإعلامي غير مطلوب الآن والتصريحات المضادة وتحريفها لا تخدم الغرض، مؤكدا أن موقف بلاده مواز