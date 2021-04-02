واشنطن: نتطلع لتعزيز التعاون مع رئيس النيجر

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتطلع للتعاون مع الرئيس النيجري محمد بازوم، وتوسيع نطاق العلاقات، وتعزيزها بين البلدين في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والأمن والتجارة.وأضاف المتحدث، في بيان اليوم، أن الولايات المتحدة تهنئ الرئيس النيجري بمناسبة توليه السلطة في البلاد في إطار عملية ديمقراطية.ومن ناحية أخرى نوه المتحدث إلى أن بلاده لا تزال قلقة من جراء اندلاع أعمال العنف في العاصمة النيجرية نيامي يوم 31 مارس الماضي، وأنها تدين محاولة تقويض الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا هناك، كما تدعو جميع مواطني النيجر للعمل سويا من أجل تحقيق الخير للشعب النيجري.