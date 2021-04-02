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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تحتضن مسابقة اتحاد الشطرنج المصري بين متنافسين من كل المحافظات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:02 م
الدكتور هشام الجندي
الدكتور هشام الجندي
ولاء القاضى
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أقام اليوم اتحاد الشطرنج برئاسة الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد مسابقة الشطرنج في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي شارك فيها جميع محافظات مصر، وهواة أجانب.

وتمت اليوم المسابقة بحضور مجموعة كبيرة من المتسابقين أكثر من مائة لاعب، فاز منهم عشرة لاعبين، بحضور اللواء عبد النبي يوسف واللواء أحمد عيسى والدكتورة شيماء خضر والحكم الدولي أسامة مدين، وخميس معروف، وسمير زناتي رئيس لجنة المسابقات.

وأشارت الدكتورة شيماء محمد خضر عضو مجلس إدارة الاتحاد حرص على مشاركة جميع الفئات وأتاح للمتسابقين الأجانب المشاركة في المسابقة، وإضافة أن المسابقة حدث مهم احتضنت محافظة المنوفية للمرة الثانية.

وأضاف يوسف أحد المتسابقين الروسي الجنسية أنه سعيد لمشاركته في المسابقة الذي يحرص كل عام على المشاركة فيها، وأضاف محمد إبراهيم أن المسابقة أتاحت الفرصة للشباب للتنافس في إحدى الهوايات الممتعة والمهمة بالنسبة لهم.
المنوفية تحتضن مسابقة اتحاد الشطرنج المصري بين متنافسين من كل المحافظات
المنوفية تحتضن مسابقة اتحاد الشطرنج المصري بين متنافسين من كل المحافظات
المنوفية تحتضن مسابقة اتحاد الشطرنج المصري بين متنافسين من كل المحافظات
المنوفية تحتضن مسابقة اتحاد الشطرنج المصري بين متنافسين من كل المحافظات
المنوفية تحتضن مسابقة اتحاد الشطرنج المصري بين متنافسين من كل المحافظات
المنوفية تحتضن مسابقة اتحاد الشطرنج المصري بين متنافسين من كل المحافظات

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