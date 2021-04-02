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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:37 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
إسلام نصير
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فاز النقيب الحالي للصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان بفترة جديدة، فى انتخابات التجديد النصفي التي عقدت بمقر نادي المعلمين.

وحصل ضياء رشوان على 2110 أصوات، بينما حصل رفعت رشاد على 1618 صوتًا، وذلك بعد فرز 32 لجنة.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن اكتمال الجمعية العمومية في انتخابات نقابة الصحفيين بنحو 2432 صحفيًا.

وعقدت نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس، بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.

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