رفع راتبه لـ 100 ألف جنيه.. إعلام النواب تكشف أسامة هيكل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى لوزير الدولة للإعلام، معلنا أنه سيتم إخطار الحكومة بالموعد، وتابع قائلا: "عملا بحكم الفقرة من المادة 277 من اللائحة ترفع الجلسة للانعقاد فى موعد لاحق وسأخطركم بموعد انعقادها".وكشف تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بشأن أسامة هيكل، عن أخطاء مالية وإدارية قد ارتُكبت وتستلزم مساءلة المسئولين عنها، ما دفع اللجنة إلى رفض بيان الوزير.وتضمنت الملاحظات أن وزير الدولة للإعلام، حمل ميزانية الدولة نحو 12 مليون جنيه تقريبا خلال 6 أشهر فقط، منها 8.5 مليون جنيه أصولًا، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، إضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتبت عليها صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.ورصدت اللجة فى تقريرها، وجود اصطدام وتباعد نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام، والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التى استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، وبحسب ما ذكر التقرير، أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع.وبشأن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تضمن التقرير أنه في غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستوديوهات دون إنتاج إعلامي بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهمها الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6 آلاف جنيه ورفع مكافأته إلى 20 ألف جنيه وراتبه لـ 100 ألف جنيه.