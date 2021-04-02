«بيطري قنا»: غدًا بدء حملة تحصين الماشية ضد الجلد العقدي

قال الدكتور إبراهيم يوسف، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة قنا، أنه سوف يتم بدءًا من غد السبت، تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي، لافتًا إلى أن حملات مديرية الطب البيطري وإداراتها المختلفة، سوف تجوب جميع أنحاء قري ونجوع المحافظة المختلفة.وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحملة تأتي للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر، وذلك بتوجيهات من قبل وزارتي الزراعة والطب البيطري، منوهًا إلي ان الحملات المختلفة سوف تجوب المنازل، وذلك للحفاظ على الثروة والامن الغذائي المصري.وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملة مستمرة في محافظة قنا، وستزور جميع القري والنجوع، مؤكدًا انه قد تم تخصيص أرقام هاتفية للإبلاغ عن أي بؤرة قد تظهر مصابة بالمرض.