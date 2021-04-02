الخميس.. طارق إمام ضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية

يستضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية، الروائي والقاص طارق إمام، لمناقشة مجموعة من أقاصيص أقصر من أعمار أصحابها، ويناقشها فيها الناقد سيد الوكيل، والناقد محمد سمير عبد السلام، والناقد "حسين دعسة" الأردنية، والناقدة" شذا الخطيب" اليمنية، وتدير الندوة القاصة ميرفت ياسين، وذلك في الساعة السادسة مساء الخميس المقبل.يشار إلى أن الكاتب والروائي طارق إمام له العديد من الأعمال الإبداعية في مجالات القصة والرواية منها "شريعة القطة، الأرملة تكتب الخطابات سرا، الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس، ضريح أبي".. وغيرها.حصل الكاتب على العديد من الجوائز منها: جائزة الدولة التشجعية، جائزة سعاد الصباح للإبداع العربي، وجائزة متحف الكلمة الإسبانية.