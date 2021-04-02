يخالف للدستور.. «إعلام البرلمان» تنتقد أداء أسامة هيكل

انتقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، أداء وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، خاصة بعدما كشف تقرير جمعه بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها، أن وجود «هيكل» كعضو منتدب لمدينة الإنتاج للإعلام تعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱، التي تنص على أن "يشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين".