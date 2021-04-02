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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تربية الإسكندرية» عن حفل عمر كمال: «ليس لنا صلة به»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:07 م
حفل عمر كمال
حفل عمر كمال
هبه عويضه
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أعلنت كلية التربية بجامعة الإسكندرية، أنه ليس لها أي صلة بالحفل الذي سمي "حفل تخرج كلية التربية"، حيث قام بتنظيمه أفراد ليس لهم علاقة بالكلية وبصورة تجارية بأحد فنادق الإسكندرية يوم الخميس 1 أبريل 2021، مع العلم أن إدارة الكلية اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عقد هذا الحفل في ضوء التزامها بقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات والأنشطة حفاظا على صحة الطلاب، حيث تواصلت مع إدارة الفندق.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن الكلية وإدارتها ليس لها علاقة بهذا الحفل وأن من يقوم به يستغل هذه الفترة الحرجة التي لا تستطيع الكلية تنظيم مثل هذا النوع من الاحتفالات أو التجمعات بهدف تجاري واضح، وقامت الكلية بتاريخ 16 مارس 2021 وفور علمها بالتحضير لهذا الحفل بإصدار بيان تنبيهي للطلاب على جميع الصفحات الرسمية للكلية، يفيد بعدم الانسياق وراء أي دعايات كاذبة يتم الإعلان عنها من جهات غير معلومة ومنها الإعلان عن تنظيم حفلة لطلاب الكلية من احد المطربين الشباب.

وتابعت: إدارة الكلية ورعاية الشباب بالكلية تخلى مسئوليتها تجاه إقامة هذا الحفل خارج حدود الأنشطة الطلابية الرسمية، وستقوم إدارة الكلية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي طالب قد تكون له علاقة بتنظيم أو استغلال اسم الكلية، للاشتراك في نشاط غير معلن بالكلية حيث يعتبر ذلك خرقا لقوانين ولوائح الكلية والجامعة ما يعرضه للمساءلة القانونية.
«تربية الإسكندرية» عن حفل عمر كمال: «ليس لنا صلة به»
«تربية الإسكندرية» عن حفل عمر كمال: «ليس لنا صلة به»
«تربية الإسكندرية» عن حفل عمر كمال: «ليس لنا صلة به»
«تربية الإسكندرية» عن حفل عمر كمال: «ليس لنا صلة به»
«تربية الإسكندرية» عن حفل عمر كمال: «ليس لنا صلة به»
«تربية الإسكندرية» عن حفل عمر كمال: «ليس لنا صلة به»

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