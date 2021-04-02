3 مصابين في تصادم سيارة بتوك توك ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم توكتوك مع سيارة سوزوكي بطريق أبو صالح بدائرة مركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "هاني. م. ع "26 سنة، مصابًا بكسر بالساق الأيسر، "حسين. م. ع" 55 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، و"محمد. ا. ع" 26 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية.