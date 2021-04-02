«الصحة» تناشد المواطنين: لا داعي للصلاة في المسجد خلال رمضان

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن هناك زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ولكن حتى الآن لا يمكن أن نقول إننا دخلنا الموجة الثالثة لـ"كوفيد-19".

وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه مع دخول شهر رمضان المبارك وما تصاحبه من عادات ترسخت في وجدان المصريين على مدار السنين من تجمعات وعزائم، يجب أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية.



