نائب رئيس السيادة السودانى يؤكد القدرة على حماية المدنيين بدارفور

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، قدرة الحكومة على حماية المدنيين في دارفور، مشيرا إلى تشكيل قوات لحماية المدنيين في دارفور بعد خروج بعثة "يوناميد".

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الجمعة، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، التقى على هامش مشاركته في تنصيب رئيس النيجر محمد بازوم، مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأشاد دقلو، بالدور الكبير الذي تضطلع به مفوضية الاتحاد الإفريقي في معالجة الكثير من قضايا القارة الإفريقية.

وقدم النائب الأول، شرحا لرئيس مفوضية الاتحاد حول تطورات الأوضاع في السودان؛ فيما يخص سير تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية بمشاركة الحركات الموقعة على اتفاق السلام.

ولفت إلى وضع الحكومة للعديد من التدابير التي تهدف إلى الإعادة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم.

ومن جانبه، أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار بالسودان، مؤكدًا مساندة ودعم الاتحاد الإفريقي لجميع الخطوات التي تتصل بتنفيذ اتفاق السلام إلى جانب الجهود التي تهدف لإلحاق غير الموقعين على الاتفاق، بالسلام.