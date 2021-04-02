رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب رئيس السيادة السودانى يؤكد القدرة على حماية المدنيين بدارفور

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:25 م
محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
أ ش أ
طباعة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، قدرة الحكومة على حماية المدنيين في دارفور، مشيرا إلى تشكيل قوات لحماية المدنيين في دارفور بعد خروج بعثة "يوناميد".
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الجمعة، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، التقى على هامش مشاركته في تنصيب رئيس النيجر محمد بازوم، مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وأشاد دقلو، بالدور الكبير الذي تضطلع به مفوضية الاتحاد الإفريقي في معالجة الكثير من قضايا القارة الإفريقية.
وقدم النائب الأول، شرحا لرئيس مفوضية الاتحاد حول تطورات الأوضاع في السودان؛ فيما يخص سير تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية بمشاركة الحركات الموقعة على اتفاق السلام.
ولفت إلى وضع الحكومة للعديد من التدابير التي تهدف إلى الإعادة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم.
ومن جانبه، أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار بالسودان، مؤكدًا مساندة ودعم الاتحاد الإفريقي لجميع الخطوات التي تتصل بتنفيذ اتفاق السلام إلى جانب الجهود التي تهدف لإلحاق غير الموقعين على الاتفاق، بالسلام.

موضوعات متعلقة

اشترى سيارات بـ5 ملايين جنيه.. مخالفات أسامة هيكل في وزارة الإعلام

غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية


الصور

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

اشترى سيارات بـ5 ملايين جنيه.. مخالفات أسامة هيكل في وزارة الإعلام

«الصحة» تناشد المواطنين: لا داعي للصلاة في المسجد خلال رمضان

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

«الجعران المجنح».. تعرف على سر شعار المركبات الخاصة بنقل المومياوات

غدًا.. افتتاح معرض «ملامح مصرية» بليوان جاليري

السوري محمد الماغوط.. عمل بالسياسة من أجل التدفئة

الأحد.. عرض «أحلام شتوية» على مسرح الشمس بالحديقة الدولية