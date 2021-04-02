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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6 مصابين في مشاجرة بقرية أبو غزالة بالبحيرة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:05 م
مشاجرة بقرية أبو
مشاجرة بقرية أبو غزالة بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات واشتباه نزيف أثر وقوع مشاجرة بقرية أبو غزالة التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات من نقطة المستشفى المركزي باستقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح وكدمات فى مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو غزاله بدائرة المركز.

وبالفحص تبين إصابة، أحمد محروس محمد 28 سنة، اشتباه نزيف بالام الجافية، جمال سعيد عبد الرؤوف 37 سنة، كدمات متفرقه بالجسم، ياسين محروس محمد 32 سنة كدمات متفرقه بالجسم، محمد محروس محمد 35 سنة كدمة بالعين اليسرى وجرح بفروه الراس، سالم احمد عبد الله 42 سنة كدمات متفرقه بالجسم، محمد سالم احمد عبد الله 42 سنة كدمات متفرقه بالجسم.

تم عمل الإسعافات الأولية وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

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