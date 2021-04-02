يسري المغازي: النمو الاقتصادي الحالي يجذب استثمارات عالمية متنوعة

أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن النقلة النوعية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، تعكس ارادة مصرية قوية يقودها الرئيس السيسي للتغلب عل مختلف التحديات الاقتصادية، وتعكس رؤية متكاملة للنهوض والنمو بالبلاد ووضع كل قطاعات الدولة على طريق النمو والنجاح.وشدد المغازي خلال تصريحات له اليوم، أن النمو الاقتصادي الكبير في البلاد، انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية بمختلف القطاعات، التى تزخر حاليًا بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بالقرار السياسى على أعلى مستوى لتنفيذ المشروعات فى كافة المجالات التنموية.وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية الى أن مصر ولأول مرة منذ عشرات السنين لديها فرصا استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة والموانئ والانشاءات، ولديها مدن جديدة ساحرة ومشاريع عملاقة في مجال الطرق والإسكان الاجتماعي ومختلف أعمال البنية التحتية.وأضاف المغازي، أن التجربة المصرية تجتذب أنظار العالم برمته والمنطقة العربية، كما أن عشرات الملايين من المصريين يعيشون لحظة تاريخية استثنائية في تاريخ مصر تعلوها الإنجازات يوما بعد آخر.