نائب بالشيوخ: يجب استغلال حدث نقل المومياوات في الترويج للسياحة

طالب النائب ايهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استغلال حدث نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمقر عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في الترويج للسياحة المصرية، خاصة أن أنظار العالم أجمع ستتجه لمراقبة هذا الحدث الضخم، كما ستنقله أكثر 400 قناة محلية وأجنبية.وأكد زكريا خلال تصريحات له، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق من أجل تحقيق طفرة فريدة من نوعها داخل القطاعي الأثري والسياحي بمصر من خلال هذا الحدث، مشيرا إلى أن قطاع السياحة شهد العديد من الاكتشافات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي كان له صدى كبير على الملف عالميا، بالإضافة إلى حزمة القرارات والتشريعات التي اتخذتها الدولة لتشجيع القطاع، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة إعداد خطة لترويج هذا الحدث سياحيا من خلال استغلال نجوم العالم والشخصيات العامة الحاضرة، ما يساهم في المزيد من التعافي للقطاع، لافتا إلى الفيديوهات الدعائية للحدث التي قام بها عدد من الفنانين عبر فيديوهات تنشر في كافة وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل.ووجه نائب الاسكندرية، الشكر للقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمها لقطاع الآثار وتوفير المتطلبات اللازمة لتجهيز المتحف وتطوير المنطقة المحيطة به بما يليق أن يشاهد العالم هذا الحدث التاريخي، إلى جانب التطوير والتجديد لبعض المناطق الأثرية الآخرى.وتستعد مصر، غدا السبت، لنقل مومياوات 22 ملكا وملكة من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة فى موكب ملكى مهيب، حيث سيبدأ الحدث، الذي أطلق عليه اسم العرض الذهبي للفراعنة، من المتحف المصري في ميدان التحرير ثم السير على طول نهر النيل إلى الفسطاط في القاهرة القديمة، ومن المتوقع أن يتم تسليم المومياوات إلى مثواهم الأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية.