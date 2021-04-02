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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«لم يحترم البرلمان».. تفاصيل هروب أسامة هيكل من مواجهة اتهاماته

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:13 م
النائبة فريدة الشوباشى
النائبة فريدة الشوباشى
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أكدت النائبة فريدة الشوباشى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل له مخالفات عدة تجعل هناك تحفظًا على أدائه، ولكن ما أصابها بالصدمة أنه لم يحترم التزامه بالمثول أمام مجلس النواب، عندما تم استدعاؤه واعتذر، ثم أعطاه المجلس مهلة لفترة تصل لـ 45 يوما، ولم يأتِ بحجة وجود ارتباط لديه.

ولفتت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى تصريحات لها، إلى أن غيابه عن الحضور أمام مجلس النواب، هى مماطلة غير مقبولة، رغم أنه كان أمامه فرصة للرد على تقرير اللجنة، والذى رفض بيانه الذى أدلى به  أمام المجلس فى أول انعقاده.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد ارتباط أكبر من الحضور أمام مجلس يمثل الأمة والشعب المصرى، لافتة إلى أننا لا نرى أى أداء لـ"هيكل" بالوزاره، وكأنه لا يوجد وزير لها منذ بداية توليه وحتى الآن.

وكان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن المجلس أعطى مهلة لوزير الدولة للإعلام شهرا ونصف الشهر وليس أسبوعين كما طلب الوزير لتجهيز الرد على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، قائلا: "اعتذار وزير الدولة للإعلام أكثر من مرة عن عدم حضور جلسات المجلس، استشعرت معه رئاسة المجلس بوجود تحجج من جانب الوزير ومماطلة ومضيعة لوقت المجلس، وتعطيل عن ممارسة دوره الرقابي الذي كفله الدستور".

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