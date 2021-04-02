«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، يوم الوفاء والأمل مع بنات وأولاد مؤسسة بنات دمياط، بقيادة إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، وحسام عبد الغفار، مديد مديرية التضامن بالمحافظة، وحضور كلا من النائب أحمد البلشي والنائبة إيفلين ومندوب عن مديرية الأوقاف الشيخ سلامة عرابي وممثل عن الكنيسة الأنبا هشام بندليمون والمحسنين والمحسنات بدمياط.كما شارك الفنان محمد عبد الحافظ والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشورى عن محافظة الجيزة والحج إبراهيم إسماعيل من بني سويف ومشاركة مديرية أمن دمياط بهدايا ثمينة للبنات ومشاركة المدرسة الدولية وفرقة رؤية ومكتبة مصر العامة ورعاية الحفلة من جمعية البر والتقوى المصرية، وسط فرحة بنات وأولاد المؤسسة.