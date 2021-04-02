حملة لتنظيف مقابر قرية حاجر بنى سليمان ببنى سويف

قامت حملة بتنظيف مقابر قرية حاجر بنى سليمان التابعة لمركز بنى سويف. وتمكنت الحملة التى يقودها عدد من شباب القرية من استخراج أسحار وأعمال وطلاسم، وتم العثور على سحر أسود موجود على جلد حيوان ونجوم وطلاسم سفلية وقطع من الملابس عليها آثار دماء.وتواصل الحملة استخراج الأسحار من داخل المقابر المختلفة داخل مراكز وقرى المحافظة.