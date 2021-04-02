«الزراعة»: توفير السلع الغذائية من خلال 66 منفذا في رمضان

أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه سيتم توفير السلع الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار تنافسية من خلال منافذ القطاع المنتشرة بمحافظات القاهرة الكبرى والأقاليم بالتعاون مع الوحدات والأحياء والجهات الحكومية، حيث يتم توفير اللحوم البلدية والمستورد ومصنعاتها من الدواجن بأنواعها ومصنعاتها والأسماك بأنواعها والبقوليات والخضر والفاكهة بأنواعها والعسل، حيث يتواجد 66 منفذ بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكفر الشيخ والقليوبية والمنيا.وقال «السباعي» في تصريحات لـ«الدستور» إن هناك عدد من المشروعات الإنتاجية بالقطاع توفر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وهو مشروع المليون بيضة ويعد من المشروعات الرائدة في إنتاج بيض المائدة وفقا للمواصفات الفنية بالسلالات التي يتم تربيتها لإنتاج البيض وهذا المشروع يساهم في توفير احتياجات محافظة الإسكندرية من خلال شركات وزارة التموين، كما يتم إمداد جميع منافذ قطاع الإنتاج بالمحافظات والكميات المطلوبة.