اشترى سيارات بـ5 ملايين جنيه.. مخالفات أسامة هيكل في وزارة الإعلام

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من خلال مراجعته للحساب الختامي لـ20192020 اكتشف أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اشترى سيارات له ومرافقينه بـ5 ملايين جنيه، وهو ما يعد إهدارا للموازنة العامة.وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هيكل جمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، الأمر الذى يعتبر مخالفة للمادة 166 من الدستور، والتي تنظم ما يتقاضى رئيس الوزراء والوزراء من مرتبات وتحظر عليهم الحصول على أي مبالغ مالية أو هدايا أو مكافآت من جهات أخرى، وإعمالا بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والذى ينص على أن العضو المنتدب يشترط فيه أن يكون متفرغا للإدارة؛ مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين، مطالبا إياه برد ما تقاضاه خلال تلك الفترة من مدينة الإنتاج الإعلامي لخزينة الدولة.وأشار إلى أن وزير الدولة للإعلام لم يضف شيئا يأتي بالنفع للدولة وصورتها الإعلامية أو لعب دورا في التنسيق بين الهيئات الإعلامية الموجودة، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك استراتيجية واضحة لعمل وزارة الدولة للإعلام خلال تلك الفترة.ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزارة الدولة للإعلام حملت ميزانية الدولة في 6 أشهر 12 مليون جنيه منها 8.5 مليون جنيه أصول، وهو ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذه الأصول التي تم شراؤها، مشددًا أن النجاحات التي زعم تحقيقها لا علاقة لها بدور الوزير وما قام بها وإنما تعود للمجلس الأعلى للإعلام وقنوات الإعلام المصرية.