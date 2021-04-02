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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: الحزب الليبرالي الكندي يوسع تقدمه على حزب المحافظين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:53 م
جستن ترودو
جستن ترودو
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تقدم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا بزعامة رئيس الوزراء جستن ترودو، على حزب المحافظين المعارض، حيث يوسع الحزب الحاكم من تقدمه مع بدء حملة التحصين الوطنية، وفقا لاستطلاع رأي جديد ظهر اليوم الجمعة.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته شركة "أباكوس داتا" لصالح صحيفة "ذي هيل تايمز" إلى أن 38 في المائة من الكنديين سيدعمون الليبراليين، إذا تم إجراء انتخابات الآن وهو ما يكفي لحصولهم على المقاعد اللازمة لاستعادة وضع الأغلبية في البرلمان اذا تم إجراء انتخابات مبكرة، مقارنة بـ 30 في المائة ممن سيختارون حزب المحافظين. ويمثل ذلك زيادة بخمس نقاط مقارنة بالأسبوع السابق وأكبر تقدم لليبراليين على المعارضة الرسمية منذ أكتوبر 2020، وفقا لبيانات التتبع الخاصة بمؤسسة الاستطلاع.

وفي هذه الأثناء، جاء الحزب الديمقراطي الجديد، في المركز الثالث عند 17 في المائة، بانخفاض نقطتين مئويتين، بينما جاء حزب الخضر عند ستة في المائة (انخفض أيضا بمقدار نقطتين).

كما أشار الاستطلاع إلى أن الظروف السياسية في أونتاريو وكيبيك الغنيتين بالمقاعد كانت مواتية لليبراليين، حيث يحتفظ الحزب الحاكم بتقدم 16 نقطة في السابق بنسبة 44 في المائة، بينما يتمتع بميزة سبع نقاط على حزب الكتلة الكيبيكيو. واستمر المحافظين في التمتع بأقوى دعم في مقاطعات البراري عند حوالي 50 في المائة.

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