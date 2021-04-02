«البناء والأخشاب»: تطوير الدلتا للأسمدة قرار صائب يعكس رؤية الرئيس للصناعة الوطنية

أشادت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، بقرار تطوير شركة الدلتا للأسمدة بموقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.ووجه عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب التهنئة لكافة العاملين بشركة الدلتا للأسمدة وإلى مجلس إدارة وأعضاء النقابة العامة للعاملين بالكيماويات على قرار استئناف تطوير شركة الدلتا على أرضها، لافتا إلى أن القرار يعد انتصارا لأعضاء التنظيم النقابي والاستجابة لمطالبه في الحرص على صالح الشركات الوطنية والعاملين بها.وأضاف «الجمل» أن قرار رئيس مجلس الوزراء يكشف عن أمانة العرض لأزمة الدلتا للأسمدة وأكدت انحياز الرئيس السيسي والدكتور مصطفي مدبولي للعاملين، لافتا إلى أن القضايا الوطنية تحتاج دائما لرؤية واضحة وحلول خارج الصندوق وجميعها تتطلب أمانة في عرض القضية أمام القيادة السياسية.