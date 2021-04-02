‏المغرب: 4 ملايين و331 ألفًا و82 تلقوا لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس (كورونا) المستجد بلغ 4 ملايين و331 ألفا و82 شخصا حتى اليوم.

وأضافت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة- أن 1838 شخصا تلقوا اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح (استرازينكا) المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني.