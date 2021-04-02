حبس عاطل احترف سرقة حقائب السيدات بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية بحبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لقيامة بسرقة حقائب السيدات بأسلوب المغافلة بمنطقة الجمالية.كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بقيادة المقدم محمد علوي رئيس المباحث لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكن من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "مسجل شقى خطر- سرقات عامة"، وبحوزته حقيبة يد بداخلها هاتف محمول، مبلغ مالى "مجهولين المصدر".بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف أمام العميد علي نور الدين رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة بسرقتهم من إحدى السيدات حال تواجدها بأحد المحال التجارية بأسلوب "المغافلة".أمكن التوصل للمجنى عليها وباستدعائها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة.وأضاف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"واعترف بارتكاب عدد (4 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف فى متحصلات تلك الوقائع.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات والتي بدورها أمرت بما سبق.