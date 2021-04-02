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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 5 مدنيين وإصابة 7 في انفجار عبوات ناسفة بأفغانستان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:03 م
انفجار عبوات ناسفة
انفجار عبوات ناسفة
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أفادت مصادر أفغانية بمقتل 5 مدنيين وإصابة 7 آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة في أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية (هلمند) جنوبي البلاد عمر زواك -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- إن القتلى الخمسة كانوا مسافرين بسياراتهم بالقرب من عاصمة الإقليم لشكر غاه، وأضاف أن عدد القتلى قد يرتفع.
وفي هجوم منفصل بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في ولاية هرات الغربية، أصيب سبع نساء كن يسافرن في سيارة، بحسب مكتب حاكم الولاية.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجمات.
في غضون ذلك، أعلن تنظيم "داعش" في بيان أمس الخميس، مسؤوليته عن مقتل شرطية في ولاية ننغرهار الشرقية في وقت سابق من ذلك اليوم، وقال البيان "إنها كانت تعمل مع أجهزة الأمن الأفغانية".

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