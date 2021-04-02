مصرع سيدة سقطت من القطار أمام مقابر المعدية بالبحيرة

لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر، مصرعها إثر سقوطها من أعلى القطار أمام مقابر المعدية بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مستشفى إدكو العام يفيد بوصول سيدة إلى المستشفى جثة هامدة إثر سقوطها من أعلى القطار بدائرة المركز.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "مبروكة عبدالرازق مكاوى"٥٥ سنة كوم الطرفاية إثر سقوطها من أعلى القطار، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.