وزير صحة لبنان يوقع مع نظيره العراقى اتفاق النفط مقابل الخدمات الطبية

وقع وزير الصحة اللبناني حمد حسن ونظيره العراقي حسن التميمي، اليوم، اتفاق إطار بين البلدين يشمل تقديم العراق للنفط، مقابل حصوله من لبنان على الخدمات الطبية والصحية.

وقال وزير الصحة اللبناني– في تصريح، عقب توقيع اتفاق الإطار– إن الاتفاق يشمل التعاون بين البلدين في مجال السياحة العلاجية، والاستقدام الطبي، والتعاون في مجال إدارة المستشفيات في العراق، والتدريب الطبي والصحي، ووضع معايير الأداء والجودة الاعتمادية في القطاع الطبي العراقي.

وأشار إلى أن وفدا حكوميا لبنانيا سيزور العراق قريبا؛ لإبرام الاتفاق والشروع في تنفيذه.

بدوره، قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي إن العمل خلال الساعات الماضية جرى بشكل دءوب للاتفاق على النقاط لكي تكون الاتفاقية قيد التنفيذ بصورة عاجلة من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطن العراقي، وكذلك الاستفادة من الخبرات العلمية والطبية اللبنانية في المؤسسات الصحية.

