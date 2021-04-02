3 مصابين فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة عوض الله بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "أحمد. ع. م" 28 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة "أشرف. ص. س" 28 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، "حسام. ع. ص" 27 سنة مصابا باشتباه كسر بالكتف الأيسر وجميعهم مقيمون بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى الأطباء بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.