نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد متانة العلاقات مع النيجر

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، متانة العلاقات الأخوية المتطورة بين السودان والنيجر، مشيرا إلى أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في جميع المحافل.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن رئيس جمهورية النيجر المنتخب محمد بازوم استقبل، اليوم الجمعة في العاصمة النيجرية نيامي، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وقدم دقلو، التهاني لرئيس النيجر، بمناسبة تنصيبه رئيسًا لبلاده بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير الماضي.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، إلى التطورات التي يشهدها السودان وفي مقدمتها توقيع اتفاق السلام مع "حركات الكفاح المسلح"، مشيدا بالتحول الديمقراطي الذي أنجزه شعب النيجر.

ومن جانبه، شكر رئيس النيجر محمد بازوم، النائب الأول على حضور حفل مراسم تنصيبه، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق بين بلاده والسودان.

وأكد أن علاقات الدولتين ستشهد تطورا خلال الفترة المقبلة، منوها بأن السودان ظل على مر التاريخ داعما للنيجر.

