رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد متانة العلاقات مع النيجر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:10 م
محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
ا ش ا
طباعة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، متانة العلاقات الأخوية المتطورة بين السودان والنيجر، مشيرا إلى أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في جميع المحافل.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن رئيس جمهورية النيجر المنتخب محمد بازوم استقبل، اليوم الجمعة في العاصمة النيجرية نيامي، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وقدم دقلو، التهاني لرئيس النيجر، بمناسبة تنصيبه رئيسًا لبلاده بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير الماضي.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، إلى التطورات التي يشهدها السودان وفي مقدمتها توقيع اتفاق السلام مع "حركات الكفاح المسلح"، مشيدا بالتحول الديمقراطي الذي أنجزه شعب النيجر.
ومن جانبه، شكر رئيس النيجر محمد بازوم، النائب الأول على حضور حفل مراسم تنصيبه، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق بين بلاده والسودان.
وأكد أن علاقات الدولتين ستشهد تطورا خلال الفترة المقبلة، منوها بأن السودان ظل على مر التاريخ داعما للنيجر.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

حكاية «فتاة الهرم».. حاول صديقها معاشرتها بالقوة فمزقت جسده بالطعنات

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات


الصور

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

«الصحة» تناشد المواطنين: لا داعي للصلاة في المسجد خلال رمضان

اشترى سيارات بـ5 ملايين جنيه.. مخالفات أسامة هيكل في وزارة الإعلام

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

«الجعران المجنح».. تعرف على سر شعار المركبات الخاصة بنقل المومياوات

غدًا.. افتتاح معرض «ملامح مصرية» بليوان جاليري

السوري محمد الماغوط.. عمل بالسياسة من أجل التدفئة

الأحد.. عرض «أحلام شتوية» على مسرح الشمس بالحديقة الدولية